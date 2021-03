Obrtniki in podjetniki zgroženi nad imenovanjem Čuša za državnega sekretarja na MGRT

V OZS so presenečeni in razočarani nad odločitvijo vlade, ki je za državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu imenovala Andreja Čuša, predsednika stranke Zeleni Slovenije. Kot so opozorili, potrebuje malo gospodarstvo na tem položaju gospodarstvenika in ne politika.