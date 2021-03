Sedeminšestdesetletni olimpijski zmagovalec v sabljanju (1976) in pravnik je leta 2013 nasledil Jacquesa Roggeja z osemletnim mandatom, zadnji štiriletni mandat bo končal leta 2025. Thomas Bach je bil edini kandidat, dobil je 91 glasov, eden je bil proti, štirje pa so bili vzdržani. Prvi mandat je trajal osem let, po novih pravilih Moka pa bo sedaj zadnji mandat opravljal le še štiri leta.

Zaradi pandemije novega koronavirusa je njegov mandat lani zaznamovala prva prestavitev olimpijskih iger v zgodovini, v Tokiu jih bodo namesto lani pripravili letos, že čez leto dni pa bo Peking gostil še zimske OI. Prav tako je bilo med njegovem dosedanjim vodenjem Moka opravljenih veliko reform, tudi z večjo vlogo nekdanjih športnikov in enakostjo spolov.