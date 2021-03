Za kako pomemben obračun je šlo včeraj v dvorani Morača, so lepo ponazorile uvodne minute. Kendrick Perry, Jaka Blažič in Mikael Hopkins so namreč zgrešili odprta polaganja, medtem ko se je gostiteljem na drugi strani tresla roka pri metih za tri točke. Ljubljančani so prav zaradi začetne živčnosti zamudili priložnost, da bi se hitro odlepili na nekoliko višjo razliko in na nasprotnika naložili dodaten pritisk, a so vseeno držali rahlo prednost. Nekaj težav so moštvu trenerja Jurice Golemca povzročale osebne napake, predvsem visokih igralcev, na kar pa so v nadaljevanju uspeli popaziti. Budućnost je sredi druge četrtine ujela napadalni ritem in zagrozila s pobegom, a so predvsem Perry, Blažič in Hopkins, ki se je znova odlično boril pod obročema, poskrbeli, da so Ljubljančani na odmor odšli z dvema točkama naskoka, v skupnem seštevku pa petimi.

V drugi polčas so precej bolj odločneje krenili košarkarji Budućnosti, ki so zagospodarili pod obročema in Olimpiji veliko težav povzročali s skoki v napadu. Gostje so postajali nepotrpežljivi v napadu, kljub temu pa v ključnih trenutkih znali najti prave rešitve, da so držali korak z nasprotnikom. A le do začetka zadnje četrtine, ko so gostitelji z delnim izidom 9:2 pobegnili in tudi z nekoliko sodniške pomoči brez težav tekmo pripeljali do zmage.

»Skozi celoten obračun se nismo uspeli prilagoditi na sodniški kriterij in na košarko, ki so jo dovoljevali sodniki. Dovolili smo, da nam to pride v glavo in smo se na koncu več ukvarjali s tem kot z našo igro. Na stvari, na katere nimamo vpliva, se moramo znati prilagoditi. V zadnji četrtini nam je nato zmanjkalo energije in sape, ob tem pa so imeli številni igralci še težave z osebnimi napakami. To nas je obremenjevalo celoten obračun in skupek vsega je poraz,« je dogodke analiziral trener Olimpije Jurica Golemac.