V tretje gre rado. Nekaj takega si mislijo te dni v taboru Cedevite Olimpije, saj se bodo v ligi ABA končno pomerili s Crveno zvezdo. Ljubljančani bi morali prvo tekmo igrati 20. decembra in so se v Pionirju takrat nanjo pripravljali že nekaj dni, saj so prileteli naravnost iz Patrasa, a nato en dan prej izvedeli, da imajo v taboru nasprotnika okužbe s koronavirusom. Podobna zgodba je sledila na začetku tega meseca, ko bi se morali ekipi pomeriti v Ljubljani. Skupni imenovalec? Zvezda je imela v obeh primerih v tistem tednu dve tekmi v evroligi, normalno pa so igrali nato tudi obe naslednji. A za neke vrste kaos so krivi tudi v ligi ABA, kjer niso sledili evroligi in določili, da mora ekipa igrati, če ima vsaj osem zdravih posameznikov. V jadranskem tekmovanju je lahko klub zahteval prestavitev že ob eni okužbi, zato so se sprožila vprašanja, ali je v določenih primerih res šlo za težave s koronavirusom ali pa so klubi le izkoristili razmere in si ob prenatrpanem urniku raje privoščili premor. To jasno pod vprašaj postavlja tudi regularnost tekmovanja. A kakor koli, Olimpija in Crvena zvezda se bosta končno udarili, in to kar dvakrat. Najprej danes na prestavljeni tekmi 11. kroga, nato pa v nedeljo še v Ljubljani na prestavljeni tekmi 24. kroga.

Tako eni kot drugi bodo v obračun krenili sila motivirani. Favorit Crvena zvezda še vedno upa na spodrsljaj Budućnosti, ki igra še proti Igokei in Mornarju, in prvo mesto po rednem delu, ki bi ji prineslo prednost domačega parketa v polfinalu in morebitnem finalu, Olimpija pa se še naprej bori za mesto v polfinalu. Z zmago proti Mornarju so si Ljubljančani dvignili samozavest in poskrbeli, da težka obračuna proti Zvezdi zanje ne bosta odločilna v boju za končnico. Bosta pa nato bržkone obvezna uspeha proti Ciboni in Megi. Zmaji lahko tako predvsem na današnji tekmi v gosteh igrajo povsem sproščeno ter hkrati z željo po dokazovanju proti prvemu favoritu tekmovanja.

»Zvezda je v Beogradu nedvomno favorit. Obe ekipi se borita za mesto v končnici, zato nas čaka zanimiva tekma. Če želimo biti enakovredni evroligaškemu nasprotniku v gosteh, moramo dati od sebe vse, kar smo v tem trenutku sposobni. Moramo biti osredotočeni, fizično in taktično na vrhunski ravni. Zvezda ima ogromno orožij, a če bomo res pravi in se držali načrta, potem lahko tudi presenetimo,« pravi trener Olimpije Jurica Golemac.