Na poziv za prostovoljce se jih je v rekordnem času prijavilo kar 24. Aktiviran je tudi klicni center, zato pozivajo starejše občanke in občane, da pokličejo na brezplačno telefonsko številko 080-10-10 in prevoz rezervirajo. Rezervacijo je treba opraviti vsaj tri dni pred želenim prevozom, pokličejo pa lahko vsak dan od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro. Prevozi so v prvi vrsti namenjeni obiskom zdravnikov v zdravstvenem domu, specialističnim pregledom v bolnišnicah, obisku lekarne, optike. Ti prevozi bodo vedno tudi prednostno obravnavani. Prevozi so namenjeni tudi obiskom ustanov javnega značaja, torej občine, upravne enote, banke, pošte in trgovin znotraj občine.