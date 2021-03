Dvaindvajsetletni Ljubljančan je kot član prve peterke na parketu prebil 31:36 minute in se v tem času izkazal predvsem s podajami razpoloženim strelcem, evropski del gledalcev pa je navdušila predvsem naveza z Grkom Giannisom Antetokounmpom in Nikolo Jokićem. Ta sta dopolnila peterico na igrišču ob kapetanu LeBronu Jamesu in Stephenu Curryju.

Dončić je zadel dve trojki iz šestih poskusov, podobno kot lani pa je prvi točki dosegel z zabijanjem. Nato je v nadaljevanju prepustil šov ostalim. Košarkarji so v vsaki četrtini tekmovali za čim večji kos dobrodelne pogače izbranim ustanovam. Ekipa LeBron je dobila prve tri četrtine, zadnja pa je pripadla moštvu Kevina Duranta, ki je sicer izbral ekipo, a tekmo izpustil zaradi poškodbe.

Izpustila pa sta jo tudi zvezdnika Philadelphie, Joel Embiid in Ben Simmons. Slednja sta bila v stiku z osebo, ki je bila v nedeljo okužena z novim koronavirusom, zaradi česar sta ostala brez dvoboja. V prvi peterki se je tako znašel tudi mladi zvezdnik Zion Williamson. Ob njem pa so bili še Jayson Tatum, Kyrie Irving, Kawhi Leonard in Bradley Beal.

Komisar lige Adam Silver je po koncu tokrat zaradi pandemije novega koronavirusa le enodnevnega dogodka nagrado za najkoristnejšega igralca z nazivom "Kobe Bryant MVP award" podelil Antetokounmpu, ki je bil nezgrešljiv iz igre. Zadel je vse tri mete za tri ter še ostalih 13 "metov" oziroma bolj zabijanj iz igre. Po osem trojk sta iz 16 poskusov dosegla še Curry (28 točk) in Damian Lillard (32 točk). James je dosegel le štiri točke in večino časa presedel na klopi.

Lillard je dosegel tudi zadnji koš na tekmi, skoraj s sredine igrišča, kar je ekipi LeBron v zadnji četrtini prinesel zbir 24 točk v čast preminulemu Bryantu. Pri poražencih je največ točk dosegel trenutni najboljši strelec lige NBA Beal. Ustavil se je pri 26. Irving jih je dodal 24, drugi del brooklynskega dvojca na tej tekmi James Harden pa 21.

V tekmovanju v zabijanju, ki je potekalo med polčasom tekme, je zmagal Anfernee Simons iz Portland Trail Blazers. V tekmovanju trojk je bil najboljši zvezdnik Golden Stata Curry, ki je tesno ugnal Mika Conleyja iz Utaha. V spretnostnem izzivu pa je bil najboljši Domantas Sabonis, član Indiana Pacers. Litovec je v prvem krogu premagal prav Dončića.