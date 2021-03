Popularne so predvsem necvetoče sorte, ki so jih gojile že naše babice: monstere, pileje, zamije, asparagusi ali kalateje so le nekatere med temi »retro« rastlinami. Enostavna nega je le še eden od razlogov, zakaj se predvsem mlajša populacija nad »urbano džunglo« vedno bolj navdušuje.

Številne sobne rastline izvirajo iz subtropskih in tropskih predelov, kjer jih razvajajo celoletne visoke temperature in zadostna količina padavin, zato so več kot primerne za vzgojo v toplih notranjih prostorih. Čeprav za vzgojo niso zahtevne, je poleg zalivanja treba skrbeti za redno gnojenje in presajanje. Le tako bodo lahko postale močne, ostale zdrave in nas še naprej razveseljevale z bujno zelenimi (in ne rumenimi ali lisastimi) listi.

Zalivanje Pri zalivanju sobnih rastlin velja sledeče: izogibajte se zastajanju vode v okrasnem lončku. Pred zalivanjem vedno preverite, kako suha oziroma vlažna je prst. Pogosto se namreč zgodi, da se je na površju prst že izsušila, medtem ko je nekaj centimetrov globlje vlage še vedno dovolj.

Skrb za liste Z listov redno odstranjujte prah. Za to uporabite vlažno krpo, s katero zbrišete površino listov. Vlaženje pa ni pomembno le zaradi ohranjanja lepote lončnic, temveč tudi za preprečevanje sušenja konic listov. Še posebej pozimi je zaradi centralnega ogrevanja stanovanja zrak precej suh, zato liste večkrat na teden popršite, najboljše s posebnim pršilom za nego listov. Za preprečitev glivičnih okužb pa redno odstranjujte odmrle in posušene liste.

Ne pozabite na gnojenje Kot vse druge rastline je tudi zelene sobne lončnice treba gnojiti. Ker rastejo v lončkih, imajo v substratu na voljo le omejeno količino hranilnih snovi. Ko jih izčrpajo, postanejo »lačne«. Zato je redno gnojenje in presajanje ključnega pomena za lepe rastline. Izbirate lahko med tekočimi gnojili, kristalnimi solmi ali gnojilnimi paličicami.