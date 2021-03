Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki se je za slovensko reprezentanco po šoku z diskvalifikacijo Maruše Mišmaš Zrimšek na 3000 m in zmedo okrog testov na koronavirus vendarle končalo zelo uspešno. Tina Šutej je postala evropska podprvakinja v skoku ob palici, srebrno kolajno si je priborila s preskočenimi 470 cm v prvem poskusu. Dvaintridesetletna Ljubljančanka, ki jo trenira Milan Kranjc, je v Torunj pripotovala z drugim izidom sezone, s preskočeno končno višino pa je izenačila svoj najboljši dosežek sezone ter Sloveniji priborila kolajno na dvoranskih prvenstvih po dvanajstih letih. Postala je šele sedma slovenska atletinja s kolajno na dvoranskih evropskih prvenstvih.

Tina Šutej je na svojem petem dvoranskem evropskem prvenstvu začela dobro, saj je bila na 435 cm uspešna. Sledil je ponesrečen poskus na 445 cm, enako kot višino 455 pa je Ljubljančanka, ki tekmuje za celjski Kladivar, preskočila v drugem poskusu. Ko je 460 cm in 470 cm preskočila v prvem poskusu, je dolgo kazalo, da bo postala celo evropska prvakinja. Toda Švicarka Angelica Moser je najprej višino 460 cm preskočila v tretjem poskusu, na 475 cm pa je bila uspešna v drugem in si po ponesrečenem poskusu Tine Šutej na 480 cm priborila naslov evropske dvoranske prvakinje. Bronasto kolajno sta z dosežkom 465 cm osvojili Britanka Holly Bradshaw in Belorusinja Irina Žuk.

»Občutek po prvi članski kolajni na velikih tekmah je izjemen. Ko sem na podelitvi gledala zastavo, so me kar malo oblila čustva. Sanje za naprej so, da bi na podelitvi poslušala slovensko himno,« je v nedeljo dopoldne po prejetju srebrne kolajne za STA povedala Tina Šutej in razkrila tudi svoje visoke cilje v tej sezoni: »Glavni cilj so sedaj olimpijske igre v Tokiu. Zagotovo si želim izboljšati svoj državni rekord, zakaj ne bi povedala, da se spogledujem tudi s kolajno, to je moj cilj in otroška želja, ki si jo želim tudi izpolniti.«

Slovenska junakinja včerajšnjega dne je bila Maja Mihalinec Zidar. Najhitrejša Slovenka je v kvalifikacijah sprinta na 60 m dopoldne dosegla enajsti čas (7,31), v popoldanskem polfinalu je bila četrta (7,25). »Sem zadovoljna, to sem si zadala za cilj sezone. Tekla sem blizu izida sezone. Želim se čim bolj pripraviti za finale in v njem čim bolj približati osebnemu rekordu,« je bila pred večernim finalom odločna Maja Mihalinec Zidar. Mozirjanka je v finalu s časom 7,26 zasedla peto mesto, za kolajno pa je zaostala za štiri stotinke.

Z uvrstitvijo v finale troskoka je navdušila Neja Filipič, ki je do zadnje minute v soboto trepetala, ali bo pravočasno dobila izvid testa, da bo lahko nastopila v kvalifikacijah. Na težke trenutke je odgovorila odlično ter prvič v dvorani preskočila 14 m (14,09) in se s šestim rezultatom uvrstila v nedeljski finale. Tudi v njem je za dva cm preskočila mejo 14 m in zasedla osmo mesto.

Z uvrstitvijo v finale teka na 400 m je svoje želje izpolnil tudi Luka Janežič. Vodičan je v soboto s časom 47,22 zasedel šesto mesto. Dokazal je, da je bil najboljši v sezoni na največjem tekmovanju, kar je vselej njegova odlika. Veliko zaslug za to ima njegov trener Rok Predanič. »Na evropsko prvenstvo sem pripotoval, da si dvignem samozavest. Lani ni bilo velikih tekmovanj, na prvem letošnjem pa sem dokazal, da sem med šestimi najboljšimi v Evropi. Prišel sem v finale in izpolnil cilj,« je svoj nastop ocenil Luka Janežič.