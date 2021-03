Prometna nesreča se je zgodila okoli polnoči. Avtobus iz Ukrajine s 57 ljudmi na krovu – vsi so državljani Ukrajine – je v bližini avtocestnega postajališča zapeljal s ceste v jarek. Poškodovane so odpeljali v bližnje bolnišnice. Osem naj bi jih imelo hujše poškodbe. Avtobus je bil na poti proti poljsko-ukrajinski meji. Policisti še preiskujejo vzrok nesreče. Zaradi nje je bil začasno oviran in preusmerjen promet na avtocesti.