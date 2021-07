Preiskovalni sodnik je določil mesec dni pripora za voznika zaradi nevarnosti, da bi zapustil Hrvaško, je danes novinarjem sporočil namestnik županijske državne tožilke v Slavonskem Brodu Franjo Kopunić. Voznik se je med ponedeljkovim zaslišanjem na tožilstvu branil z molkom.

Tožilstvo je v ponedeljek zvečer sporočilo, da 52-letnika sumijo povzročanja prometne nesreče s smrtnim izidom. Zaradi utrujenosti in nezmožnosti varnega upravljanja z vozilom ni vozil na varni razdalji od desnega roba cestišča in je zapeljal na travnik ob avtocesti. Zatem je vozilo zdrsnilo in se je prevrnilo na desni bok. V nesreči je deset oseb umrlo, deset pa jih ima hude telesne poškodbe, nekatere so življenjsko nevarne je sporočilo tožilstvo.