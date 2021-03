Slovenski pacient iz komunizma

Na meji verjetnega je opazovati, kako prvi mož slovenske operativne politike Janez Janša, skoraj edini, ki politično izvira še iz časov rajnke Jugoslavije, po več kot 30 letih delovanja vse bolj uporablja govorico, zapise in metode dela, ki so podobni, mestoma celo identični s tistimi iz zadnjih let propadanja nekdanje skupne države. Kot smo na tem mestu že nekajkrat zapisali: Janševa forma mentis se vse bolj vrača k režimu, ki ga je s kratkotrajnim zaporom na znameniti Roški očitno dosmrtno zaznamoval in oblikoval. Nekateri dogodki zadnjega časa, ko gre za medije, to tezo »v naravi« dokazujejo tako, da je bolje ne bi mogli.