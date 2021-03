Saša Arsenovič o tem, da obstajajo bolj državotvorni načini za kaznovanje dijakov

“Žalosten sem, da je država v tem primeru izkoristila svojo moč in nesorazmerno kaznovala tiste, ki so bili v najtežji situaciji, saj so bili pet mesecev brez pravilnega izobraževanja in brez druženja. Obstajajo drugačni in bolj državotvorni načini.”