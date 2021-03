Lep je v izjavi novinarjem pojasnil, da za zdaj ne razmišlja o odhodu v katero drugo poslansko skupino. Tako kaže, da bo najprej deloval kot neodvisni poslanec. »Poiskal bom še nekaj partnerjev, če bom lahko, če ne, pa tudi v redu,« je dejal. Spomnil je, da je še dobro leto do volitev in bo ta korak pač moral narediti, da bo imel čisto vest. Kdaj bo izstopil iz poslanske skupine DeSUS, še ni natančneje pojasnil.

Lep je sicer povedal, da o izstopu iz stranke ne razmišlja. A po 38. členu statuta DeSUS poslancu, ki izstopi iz poslanske skupine ali postane samostojni poslanec, preneha članstvo v stranki z dnem izstopa.

Po njegovih besedah je sicer stanje v poslanski skupini, ki šteje pet članov, dobro in ni sporov. Po odstopu Karla Erjavca z mesta predsednika stranke minuli teden pa so ostale razlike in različni pogledi na sedanjost in prihodnost, je povedal. Spomnil je, da je sam vedno podpiral sklepe stranke, tudi izstop iz koalicije. Po njegovem mnenju mora namreč stranka spremljati dogajanje v poslanski skupin, ta pa delovati s stranko. »Tu vidim problem. V prihodnosti bom težko odkrito delal v tej poslanski skupini,« je povedal in ocenil, da bi bil sicer v njej bolj volk samotar.

Prihodnost stranke po njegovih besedah ni v tem, da delajo na dveh različnih nivojih in vsak zase. Opozoril je na trenja med vodstvom stranke, poslansko skupino in ministrstvom. »Tu ne vidim perspektive. To se enkrat mora zrušiti,« je ocenil in ugotavljal, da to stanje v DeSUS ugaja njihovi konkurenci. V vladi sicer še vedno dela minister za kmetijstvo iz vrst DeSUS Jože Podgoršek. Dokler uživa podporo poslanske skupine DeSUS, lahko dela naprej v vladi, saj je tudi vez s poslanci, je pred nekaj dnevi povedal Janša.

Po Erjavčevem odstopu je vodenje DeSUS do kongresa prevzel podpredsednik stranke Anton Balažek.