Bodo hokejisti Olimpije ubranili naslov slovenskega prvaka iz leta 2019 ali se bodo na prestol povzpele Jesenice? Konec lanske sezone je odpihnila epidemija, zaključek letošnjih bojev na domačem ledu pa se bo prvič v zgodovini tekmovanja zavlekel v maj. Med večnima tekmecema se obeta vznemirljiva finalna serija na tri zmage. Prvo dejanje bo nocoj v Tivoliju, nato se bo dogajanje v ponedeljek preselilo v Podmežaklo.

Jesenice letos boljše od Olimpije

Oba finalista lovita drugo lovoriko v letošnji sezoni. Jesenice so bile septembra boljše v slovenskem pokalu, Olimpija pa je ravno minuli teden osvojila naslov prvaka v alpski ligi. Ni izključeno, da bo zmagovalca državnega prvenstva določila šele zadnja, peta tekma, saj sta tradicionalna nasprotnika zelo izenačena. Favorizirana tivolska zasedba se je v letošnji zimi petkrat opekla proti železarjem, ki na slovenskih derbijih pokažejo ogromno motivacije in predanosti. Na osmih medsebojnih tekmah so štirikrat zmagali, enkrat pa ni bilo zmagovalca. Ljubljančani stavijo na izkušnje in daljšo klop, na koncu pa bodo tako kot v končnici alpske lige odločale malenkosti in predvsem izrazitejša želja po zmagi.

Olimpija je imela po koncu nastopov na mednarodni ravni na voljo pet dni za pripravo na finale državnega prvenstva, Jesenice pa teden dni več. Že nocojšnja premiera bo razkrila, koliko moči in motivacije je ostalo Olimpiji po osvojitvi alpske lige. To bodo zadnje uradne tekme za ljubljanski kolektiv pred selitvijo v najvišjo avstrijsko ligo, kjer ne bo več derbijev z Jesenicami, ampak intenzivne tekme z najmočnejšimi klubi v regiji. Veliko bolj nejasna je prihodnost železarjev. Vodstvo kluba je člansko moštvo prijavilo za nastopanje v alpski ligi, vendar v Zgornjesavski dolini oba hokejska kluba iščeta podporo istih sponzorjev za prihodnjo zimo, namesto da bi skupaj napela moči za odmevno zgodbo. Železarji bodo morali zakrpati ekipo, saj so najboljši hokejisti iz Podmežakle pred prestopom v Tivoli, potem ko je lansko zimo propadel gentlemanski dogovor med kluboma, da med sezono ni pogajanj za prestope igralcev v nasprotni tabor.