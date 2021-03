Španski mediji poročajo, da je španska policija danes obiskala prostore Barcelone in pridržala nekatere vodilne člane kluba. Poleg izvršnega direktorja Oscarja Graua in odvetnika Romana Gomeza Pontija so po obisku na domu prostost domnevno odvzeli tudi nekdanjemu direktorju Jaumeju Masferreri in bivšemu predsedniku Josepu Marii Bartomeuu.

Aretacije in preiskava so povezane s tako imenovano afero »Barcagate«, ki je izbruhnila lanskega februarja. Po poročanju radia Cadena Ser naj bi Bartomeu in še štirje visoki uradniki podjetju I3 Ventures plačali, da prek različnih družabnih omrežij načrtno blatijo in diskreditirajo njihove nasprotnike. Med njimi tudi klubski legendi Andresa Iniesto in Xavija Hernandeza, predsedniškega kandidata Victoja Fonta ter tudi glavnega zvezdnika Lionela Messija in branilca Gerarda Piqueja.

Pri tem pa naj bi šlo tudi za dvomljive finančne posle, na kar je v radijskem pogovoru aprila lani namignil nekdanji podpredsednik kluba Emili Rousaud. Plačilo milijon evrov podjetju naj bi namreč močno preseglo vrednost storitve.