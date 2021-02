Italijanski vihar v steklenički balzamičnega kisa

Italijani so Slovenijo obtožili, da ogroža njihovo svetinjo – tradicionalni balzamični kis. Krivec za to naj bi bil spremenjen slovenski pravilnik o kakovosti kisa. Toda ta po zagotovilih Slovenije vsebuje enake zahteve za uporabo navedbe balzamični kis kot pravilnik, ki velja že 16 let.