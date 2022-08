Odnosi med državama so se zaostrili v začetku lanskega leta, ko so se v Italiji pojavili ostri protesti na osnutek slovenskega pravilnika o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline. Ta določa, da je lahko vsaka mešanica kisa s koncentriranim sadnim sokom ali moštom označena kot balzamični kis. Slovenija je osnutek pravilnika pri EU notificirala 2. decembra 2020.

Italijansko ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo je na Evropsko komisijo 4. marca lani naslovilo pismo, v katerem uradno nasprotuje osnutku slovenskega pravilnika. Italija meni, da slovenska poteza ogroža tradicijo odličnosti njenega balzamičnega kisa iz Modene in trg, vreden približno milijardo evrov, je poročal britanski časnik Guardian.

Italija je Aceto Balsamico di Modena (balzamični kis iz Modene) z zaščiteno geografsko označbo zaščitila leta 2009. Zaščiteno je tudi ime Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (tradicionalni balzamični kis iz Modene), in sicer kot označba porekla. V Sloveniji je v nasprotju s tem balzamični kis generično ime v splošni uporabi.

Italijanski minister za kmetijstvo Stefano Patuanelli je marca lani poudaril, da je zaščita italijanskega vina in hrane ena od prioritet vlade. »Zato bomo storili vse, kar je v naši moči, da balzamični kis iz Modene zaščitimo pred tovrstnimi nezakonitimi napadi,« je takrat dejal.

Vlada odhajajočega premierja Maria Draghija je komisijo zdaj zaprosila, naj proti Sloveniji začne postopek za ugotavljanje kršitev, je v ponedeljek sporočil konzorcij za zaščito balzamičnega kisa iz Modene.

Za začezek posvetovanje z Evropsko komisijo, temu pa bi lahko sledila tožba

Prvi korak po začetku postopka bo posvetovanje z Evropsko komisijo, sta v ponedeljek poročali avstrijska tiskovna agencija APA in italijanska tiskovna agencija Ansa. Po potrebi bi lahko sledila tožba na Sodišču EU, so pojasnili na konzorciju. »Po mesecih čakanja in skrbi smo končno zagledali žarek upanja,« je po pisanju APA dejala predsednica konzorcija Mariangela Grosoli.

Pri britanskem časniku Guardian so ob tem spomnili, da so leta 2019 italijanski proizvajalci balzamičnega kisa izgubili sodni spor, s katerim so želeli nemškemu podjetju preprečiti uporabo imen aceto ali aceto balsamico za trženje svojih proizvodov iz kisa. Nemško podjetje je svoje izdelke označevalo z izrazoma balsamico in Deutscher balsamico (nemški balsamico).

Sodišče EU je takrat odločilo, da se zaščiteni izraz Aceto balsamico di Modena ne nanaša na uporabo negeografskih posameznih izrazov. Sodišče je ugotovilo, da je ime aceto splošno razširjeno in da je balsamico pridevnik, ki se običajno uporablja kot oznaka za kis z grenko-sladkim okusom. Zato, čeprav lahko blagovno znamko Aceto balsamico di Modena uporabljajo le proizvajalci na določenem geografskem območju, za sam aceto balsamico ni bilo takšnih omejitev, poudarjajo pri britanskem časniku.