»Cepljen sem,« je zapisal Orban na facebooku, kjer je objavil tudi fotografije in videoposnetek, s katerih je razvidno, kako mu zdravnica vbrizgava cepivo. Objavil je tudi fotografijo s škatlico, v kateri je steklenička s cepivom.

Madžarska je v sredo postala prva članica EU, ki je začela množično cepljenje s kitajskim cepivom, pred tem pa je v program cepljenja že vključila tudi rusko cepivo Sputnik V. Ti dve cepivi sicer nimata dovoljenja Evropske agencije za zdravila (Ema) za uporabo v EU.

V sosednji državi sicer poteka kampanja cepljenja s cepivi, ki že imajo dovoljenje za izredno uporabo v EU, to so cepiva Pfizer/BioNTech, Moderne in AstraZenece.

Orban, ki je kritičen do EU, ker ni dovolj hitro zagotovila dovolj cepiva, je pozval državljane, naj se znebijo pomislekov glede kitajskega cepiva, o njegovih pozitivnih učinkih pa poročajo tudi provladni mediji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Brez kitajskega in ruskega cepiva bi bili v velikih težavah, " je v petek dejal Orban.

Napovedal je, da bo 2,6 milijona Madžarov, ki so se doslej prijavili za cepljenje proti covidu-19, do začetka aprila cepljenih z vsaj enim odmerkom cepiva.

Doslej je bilo na Madžarskem z vsaj enim odmerkom cepiva cepljenih pol milijona ljudi, med njimi največ s cepivom Pfizerja.