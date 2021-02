Prepoved prehajanja med posameznimi italijanskimi deželami izjemoma na velja v primeru odhoda na delo ali nujnih primerov.

Omejena so še naprej zasebna druženja. V rdečih območjih, za katere velja veliko tveganja za okužbo, bo prav tako do 27. marca veljala prepoved zasebnih obiskov. Zaenkrat nobena od dežel še ni obarvana rdeče, so pa takšne barve že posamezne pokrajine.

Poleg tega so povsod v Italiji še naprej na prostem obvezne zaščitne maske. Od 22. ure dalje v državi velja policijska ura.

Italija z okoli 60 milijoni prebivalcev je lani jeseni v boju proti novemu koronavirusu uvedla barvni sistem tveganih območij: rdeče območje pomeni veliko število okužb z novim koronavirusom ter stroge protikoronske ukrepe. V rumenih območjih so v veljavi najmilejši protikoronski ukrepi. Vmes med obema je oranžno območje.

Reprodukcijsko število okužb, ki kaže, koliko drugih naprej okuži okuženi, je v Italiji v porastu. Od konca januarja do 9. februarja se je povzpelo na 0,99. Vsa prizadevanja gredo v smeri, da se to število obdrži pod ena, sicer se virus začne pospešeno širiti. V nedeljo so v Italiji v zadnjih 24 urah potrdili več kot 13.000 novih okužb s sars-cov-2.