V četrtek je bilo opravljenih tudi 20.446 hitrih antigenskih testov. Bolnišnično zdravljenje je včeraj potrebovalo 529 bolnikov, od tega se jih je 94 zdravilo na intenzivni negi. »Gre za najmanjše število bolnikov na intenzivni negi po 28. oktobru,« je na dopoldanski novinarski konferenci dejala vladna govorka Maja Bratuša. Včeraj je umrlo 14 covidnih bolnikov.

Na popoldanski novinarski konferenci sodeluje minister za zdravje Janez Poklukar, ki je potrdil, da so v mariborski regiji danes potrdili prvi primer južnoafriške različice novega koronavirusa v Sloveniji. Po njegovo, epidemiološka služba zaenkrat zatrjuje, da so bili vsi visoko rizični kontakti prepoznani in so v karanteni, tako da večje nevarnosti ni. Zaenkrat je znano, da se ta sev bistveno hitreje širi od seva, ki ga imamo v največjem odstotku trenutno pri nas. »Sicer je o tem sevu še precej neznank,« je dejal. Ob tem je ponovno pozval ljudi naj, ne potujejo v tujino, če ni nujno ter naj se držijo vseh do sedaj veljavnih ukrepov.

Popoldanska novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19.

Hojs: Šol v obalno-kraški regiji ne bomo zapirali Vlada je sicer v sredo zvečer za obalno-kraško regijo, kjer so v zadnjih dneh zaznali slabšanje epidemiološke slike, določila vnovično zaostritev ukrepov. »Ponovno smo uvedli omejitve gibanja v tej regiji. Zbiranje ni več dovoljeno,« je povedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs. »Glede na to, da je epidemiološko stanje v občinah precej primerljivo, smo se odločili, da bo gibanje omejeno na celotno regijo in ne na občine,« je povedal. Dodal je, da so prepovedani prehodi v in iz te statistične regije. »Seveda še vedno obstaja kar precej izjem. Te izjeme so poznane in običajne – prihod in odhod na delo, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in drugih dejavnosti, obisk zdravnika ali nujna pot do lekarne, oskrbovanje družinskih članov in podobno, vse te izjeme so ostale enake,« je povedal Hojs. Opozoril je, da je ena izjema črtana: »Gre za izjemo, ki je prej dovoljevala, da obiščete trgovino, če je v vaši občini ni, ali pa da greste v sosednjo občino, če je ta trgovina bližje vašemu domu. Te izjeme tokrat ni. Vemo, da se je del trgovin v obalno-kraški regiji zaprl in ravno ta izjema bi lahko pripomogla k temu, da bi lahko ljudje to izkoriščali, češ v moji statistični regiji ni trgovine z določenim blagom, zato potujem v Ljubljano ali pa kam drugam. Te izjeme torej ni več,« je razložil minister. Lastniki vikendov in nepremičnin v tej regiji ne smejo obiskati svoje nepremičnine, če ima posameznik poleg tega tudi stalno ali začasno prebivališče v drugi statistični regiji. V tem primeru je lahko nastanjen samo na enem naslovu in se ne sme seliti med obema prebivališčema med statističnimi regijami, je še razložil Hojs. Notranji minister je še dejal, da šol v obalno-kraški regiji ne bodo zapirali, čeprav bi v skladu z vladnim semaforjem to morali storiti. Dodal je, da so ukrepe zaostrili v samo eni regiji, ker ima edina tako slabe epidemiološke podatke. Hojs ocenjuje, da je zaradi policijske ure epidemiološko stanje v državi boljše, kot bi bilo sicer. »Zavračam namige, da smo v Sloveniji izjema glede epidemiološke ure. Ozrite se naokoli, v večini evropskih držav jo imajo,« je dejal in zatrdil, da v nobeni od držav o tem ne polemizirajo ter da policijska ura gotovo izboljšuje epidemiološko sliko. Preberite več o ukrepih, ki bodo v veljavi od polnoči: Zaostrovanje ukrepov: za vikend ne računajte na izlete na Obalo.

Krek: Situacija se slabša »V zadnjih dneh se je trend žal obrnil navzgor, očitno gremo iz stagnacije počasi navzgor, 14- in 7-dnevna incidenca sta se ustavili, ne gresta več dol. To pomeni, da se nam število novoodkritih primerov ne zmanjšuje, tako kot smo načrtovali,« je poudaril direktor NIJZ Milan Krek. Izrazil je zaskrbljenost, ker obalno-kraška regija meji na Furlanijo-Julijsko krajino, kjer ima kar 25 odstotkov okuženih angleški sev, ki se širi hitreje od običajnega. Analiza vzorcev iz obalno-kraške regije, ki bo potrdila ali ovrgla prisotnost angleške variante virusa, bo znana v naslednjih dneh. V Sloveniji je bilo sicer doslej odkritih 35 primerov okužb s to različico virusa. Povedal je, da je bila ta različica najdena po vsej državi. »Ukrepi, ki jih ponavljamo že leto dni, veljajo, in morajo še bolj veljati,« pravi direktor NIJZ. »Zadnje tedne poslušamo, da je pri nas največ smrti. Nam ne inštitutu to ni prav,« je dejal. »Slovenija nikakor ni na vrhu, kot se skuša prikazati v medijih,« pravi Krek. »Če pogledamo število smrti na milijon, vidimo, da so nad nami v Evropi med drugim Nemčija, Portugalska, Češka, Slovaška,« je našteval Krek. Nato se je osredotočil na povprečje zadnjih sedmih dni: »Tudi tukaj je cela vrsta evropskih držav pred Slovenijo, denimo Nemčija in Španija«. »Če bo situacija takšna, kot je v tem trenutku, bomo drseli navzdol in ne bomo na vrhu, kot se nas skuša prikazati v medijih. Nikakor nismo na vrhu,« je še zatrdil. Direktor NIJZ je še povedal, da so bili vsi, starejši od 80 let, ki so se prijavili za cepljenje, ta teden cepljeni. »Tisti, ki se doslej niso prijavili, pa se želijo cepiti, lahko to še vedno storijo in bodo prednostno cepljeni,« je še zagotovil Krek. Povedal je, da so družinske zdravnike pozvali, naj med svojimi pacienti poiščejo tiste starejše, ki se še niso cepili in ne vedo, da morajo samo izkazati interes. Glede cepiva AstraZeneca je dejal, da potekajo razprave o zgolj enem odmerku.