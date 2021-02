Srednja skakalnica pod Senčno goro v Oberstdorfu je srečen kraj za slovenske smučarske skoke. Leta 2005 je na tej skakalnici, ki je sicer od tedaj doživela popolno prenovo, postal Rok Benkovič, danes je njegov uspeh ponovila Ema Klinec. Dvaindvajsetletnica, članica skakalnega kluba iz Žirov, se je razveselila svojega največjega uspeha v karieri. Uspešen dan je napovedala z izjemnim prvim skokom, ko je ob odličnih ocenah pristala pri 105 metrih, kar je zadoščalo za drugo mesto. Eno točko pred njo je bila Avstrijka Marita Kramer, ki je sicer skočila štiri metre dlje od slovenske šampionke, a je vodstvo držala tudi po zaslugi napake sodnikov, ki niso opazili majhnega podrsa avstrijske skakalke. Vseeno pa je njena prednost pred Klinčevo znašala zgolj eno točko, saj ocene za slog vseeno niso bile visoke. Po prvi seriji sta bili v igri za odličje še Japonka Sara Takanaši in Norvežanka Maren Lundby, ostale tekmovalke pa so si nabrale prevelik zaostanek.

V finalu je najprej napadla branilka naslova Lundbyjeva, ki je ob močnem vetru v hrbet skočila 99,5 metra. Zbrala je 276,5 točke in prevzela je vodstvo. Za njo je Japonka Takanašijeva skočila 100 metrov, a je imela boljše vetrovne razmere. Seštevek točk je bil manjši za 0,2 točke, kar je pomenilo, da si je Norvežanka že zagotovila medaljo, Japonka pa je bila znova poražena, saj na največjih tekmovanjih še nima posamične zlate medalje. Pritisku pa ni podlegla Klinčeva, ki je s 100,5 metra postavila najboljšo daljavo finalne serije. Zbrala je 279,5 točke in slavje se je lahko pričelo, saj je bila medalja zagotovljena.

Avstrijka Kramerjeva pritiska ni zdržala. Čeprav ji je zaradi izjemnega prvega skoka žirija znižala zaletno mesto, je naredila veliko napako. Pristala je pri samo 98 metrih, znova je imela težave pri doskoku in nato celo ostala brez medalje na četrtem mestu. »Neverjetno, ne morem verjeti, kaj mi je uspelo. Konkurenca je zelo izenačena in danes je uspelo zmagati meni,« je skoraj brez besed in v solzah sreče takoj po zgodovinski zmagi dejala Klinčeva.

Izjemen uspeh Klinčeve so dopolnila tudi ostala tri slovenska dekleta na skakalnici, kar Slovenkam daje veliko mero optimizma pred jutrišnjo ekipno tekmo deklet na srednji skakalnici. Nika Križnar sicer s svojima skokoma ni bila najbolj zadovoljna, a je vseeno tekmovanje končala na izjemnem petem mestu. Skočila je 95 in 97 metrov, za svojo reprezentančno kolegico pa je zaostala za 22,1 točke. Med deseterico je zaključila tudi Jerneja Brecl na 9. mestu, 13. je bila Urša Bogataj.

»Izjemno. Ema Klinec je poskrbela za prvo medaljo na svetovnih prvenstvih za dekleta – in to kar zlato. Tudi Nika Križnar je danes skakala bolje in s petim mestom poskrbela za svoj najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih. Jerneja Brecl je dosegla rezultat kariere, tudi Urša Bogataj je danes skakala boljše,« je nastope svojih varovank komentiral trener Zoran Zupančič, ki je bil prav tako presrečen zaradi uspeha Klinčeve.