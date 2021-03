Ritem tekmovanj na svetovnem prvenstvu je zahteven. Dekleta so se danes že merila v kvalifikacijah na veliki skakalnici pod Senčno goro. Jutri se bodo prvič na svetovnem prvenstvu tako merile za medalje tudi na veliki skakalnici. Slovenska dekleta so zopet napovedale boj za visoka mesta.

Najbolje izmed naše četverice se je izkazal svetovna prvakinja iz srednje skakalnice Ema Klinec, ki je skočila 130 metrov in zbrala 148, 8 točke. To je zadoščalo za drugo mesto, boljša od nje je bila zgolj Avstrijka Marita Kramer, ki je s 137,5 metri in zaletnega mesta nižje zbrala 153,3 točke.

Brez težav so skozi sito kvalifikacij prišle tudi preostale Slovenke. Nika Križnar je bila s 135,7 točke na petem mestu, sedma je bila Urša Bogataj, ki je zbrala 129,9 točke za skok dolg 127 metrov. Tudi Jerneja Brecl je končala med najboljšimi, saj je bila deseta. Skočila je 121 metra in zbrala 123 točk.