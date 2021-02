»Žal moram sporočili, da me ne bo v Rotterdamu. Kot navijači že vedo, sem imel težave hrbtom že v Avstraliji, takrat smo našli začasno rešitev, a ob vrnitvi v Španijo sem obiskal zdravnika in svetoval mi je, da nekaj časa ne igram,« so Nadalovo sporočilo prenesli prireditelji na Nizozemskem. Na turnirju, na katerega se je prijavil prvič po letu 2009, bi sicer Nadal moral imeti status prvega nosilca, ki ga bo zdaj prevzel poraženec finala nedavnega odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu Rus Danil Medvedjev.