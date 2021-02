Na Nizozemskem se bodo tenisači merili med 1. in 7. marcem, v Acapulcu pa bo turnir potekal med 15. in 21. marcem. Nadala tako po porazu v četrtfinalu odprtega prvenstva Avstralije proti Grku Stefanosu Cicipasu na igriščih ne bo vsaj do mastersa v Miamiju med 22. in 29. marcem.

Štiriintridesetletni Majorčan ima namreč še naprej težave s hrbtom, ki so ga pestile že v pripravah na prvi grand slam sezone v Melbournu.