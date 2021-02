Po podatkih sledilnika za covid-19 so pristojni včeraj opravili 4565 PCR testov in z njimi potrdili 852 okužb, kar je 18,7 odstotka. Dan prej je bil delež okužb 20,5-odstoten. Opravili so tudi 25.095 hitrih antigenskih testov (HAT), vse pozitivne pa preverili še s PCR testi. V državi je po podatkih sledilnika trenutno aktivnih 10782 okužb z novim koronavirusom.

Zaenkrat brez dodatnih sproščanj ukrepov

Včeraj je bilo hospitaliziranih 546 pacientov, od tega 103 na intenzivni negi. Iz bolnice je bilo odpuščenih 50 pacientov, umrlo je sedem posameznikov s covid-19. Kot je poudarila vladna govorka Maja Bratuša, je vlada na včerajšnji seji odločila, da razmere ne dopuščajo dodatnih sproščanj veljavnih ukrepov. Še naprej ostajamo v oranžni fazi, razen obalno-kraške regije, ki se je zaradi tamkajšnjih razmer ponovno obarvala v rdeče - to pomeni, da se v tej regiji zapirajo vse storitve, ki so kot izjeme določene z oranžno fazo. »Zapirajo vse tiste izjeme, ki so drugače določene za oranžno fazo. Torej vse tisto, kar ni nujno, se sedaj zapira. Dovoljeno pa je obratovanje prodajaln s površino do 400 kvadratnih metrov in ne glede na vrsto blaga, s tem da je treba tedensko testirati zaposlene,« je pojasnil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc.

Podaljšuje se obdobje veljavnosti obstoječega odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, in sicer od 27. februarja do 5. marca, kar pomeni, da se izjeme v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko ohranijo, je dejal Zajc. »Zaradi medresorske usklajenosti smo v našem odloku spremenili tudi starost testa za tiste, ki so se že testirali. Ti po novem ne smejo biti starejši od 48 ur, kar je drugače od prejšnjih odlokov, ki so določali starost testa na največ 24 ur,« je še navedel.

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok je pojasnil, da se kot do sedaj, še naprej izvaja javni promet, s tem da je postalo obvezno testiranje enkrat tedensko tudi za voznike javnega potniškega prometa in spremljevalno osebje v železniškem prometu, podobno kot je pri avtotaksi prevozih. Obratovanje žičniških naprav je dovoljeno v določenih regijah.

Vladna novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19.