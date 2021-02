Po uvodni tretjini brez zadetkov sta v drugem delu zadela Alex Iafallo in Andreas Athanasiou, Oskar Sundqvist pa je za gostitelje upanje na preobrat vnesel v predzadnji minuti tekme. A Calvin Petersen (35 obramb) nato do konca ni več odšel po plošček v mrežo in kralji so se veselili novega uspeha.

V zmagovitem nizu so tekmecem zabili 22 golov, prejeli pa so jih sedem. Blues so bili tokrat sicer bolj napadalno usmerjeni, a je moral Jordan Binnington ob 19 obrambah dvakrat priznati premoč gostom.