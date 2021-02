Kraljem igra nikakor ni stekla. Že po prvih 20 minutah so zaostajali 0:3. V razmaku treh minut so zadeli Kiril Kaprizov, Nick Bjugstad in Joel Eriksson. V nadaljevanju je zasedba iz Los Angelesa strnila vrste ter v tretji tretjini dosegla častni zadetek, ko je manj kot tri minute pred koncem zadel Jeff Carter.

Minnesota je prišla do svoje pete zaporedne zmage. Zelo dobro se je izkazal domači vratar Cam Talbot, ki je na svoji prvi tekmi po 2. februarju zaradi neupoštevanja protokolov za covid-19 dosegel 27 obramb.

»Na začetku sem potreboval malo, da sem se nekoliko unesel, ampak to se rado zgodi, ko si vzamete 23, 24 dni dopusta,« se je pošalil Talbot. Vratar kraljev Jonathan Quick je tudi dosegel 27 obramb. Ekipi se bosta znova pomerili v soboto.