Evropski prvak Bayern München je z eno nogo že v četrtfinalu lige prvakov. Na uvodni oviri izločilnih bojev je serijski nemški prvak v gosteh odpihnil Lazio (4:1) in si zagotovil udobno prednost pred povratnim obračunom na Bavarskem. Blizu napredovanja je tudi Chelsea, ki je z 1:0 ugnal Atletico iz Madrida. Ker španske oblasti na Iberskem polotoku ne dovolijo mednarodnih tekem, so dogodek prestavili v Bukarešto.

Bavarski šov v Rimu je odprl Robert Lewandowski, ki je v deveti minuti dosegel 72. zadetek v ligi prvakov in na večni lestvici strelcev prehitel španskega golgeterja Raula. Lewanowski sedaj po številu golov v najvišjem tekmovanju zaostaja le še za Cristianom Ronaldom (134) in Lionelom Messijem (119). Mejnikov v bavarskem moštvu ta večer še ni bilo konec – mladi angleški reprezentant Jamal Musiala iz Stuttgarta je postal najmlajši nogometaš, ki je se je v ligi prvakov za Bayern vpisal med strelce. V petek bo praznoval polnoletnost.

Atletico je zelo previdno krenil v tekmo s Chelseajem, ki ni izgubil na zadnjih osmih tekmah zapovrstjo. Vodilno moštvo španske lige je stresel sobotni poraz z Levantejem (0:2) in tudi Chelsea je v taktičnem obračunu prikazal podjetnejšo igro. Jan Oblak je bil nepremagan do 69. minute, ko je mrežo z atraktivnimi škarjicami zatresel Olivier Giroud, a je nemški sodnik Felix Brych razveljavil zadetek zaradi prepovedanega položaja. Akcijo za gol Girouda so pod drobnogled vzeli v sobi VAR in po treh minutah čakanja so se Londončani po spremenjeni sodniški odločitvi razveselili vodstva. Atletico je tekmo končal brez strela v okvir gola, Oblak je zbral štiri obrambe.