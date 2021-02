»Smernice delovanja, ki jih je vodstvo kluba zastavilo ob začetku sodelovanja, niso bile izpolnjene,« so odločitev obrazložili v NK Maribor. »Znašli smo se v rezultatski krizi, ki traja in trenutno ne zaznavamo znakov sprememb. Zavedamo se specifičnosti priprav, toda ne glede na okoliščine ni opazne nadgradnje dela. Na igrišču ni prisotne energije moštva, zaznati je krizo odnosov v slačilnici, kar se odraža pri zmanjšani komunikaciji med igralci in strokovnim štabom. Odločitev je sprejeta z namenom, da se 15-kratni državni prvak vrne k utečenim vrednotam, na katerih smo gradili vrsto let.«

Oliver Bogatinov ni več športni direktor, Mauro Camoranesi ni več trener NK Maribor. Prekinilo so sodelovanje tudi s preostalimi člani strokovnega štaba, ki so bili izbrani kot sodelavci dosedanjega trenerja (Andres Roberto Yllana, Miguel Enrique Albino, Fernando Daniel Nowicki, Victor Palacios).

»Klubska vizija se nadaljuje na prenovljenih temeljih in s spremenjenim strokovnim vodstvom,« še zagotavljajo pri NK Maribor. »Vodstvo NK Maribor je izbralo novega športnega direktorja - naslednik Oliverja Bogatinova je Marko Šuler. Naš dolgoletni steber obrambe, ki je z moštvom osvojil štiri naslove državnega prvaka in dvakrat igral v skupinskem delu Lige prvakov, dobro pozna utrip slačilnice ter prinaša zmagovalno miselnost. Velikokrat je dokazal, da ima vrednote kluba zapisane v DNK. Moštvo bo v sredo na tekmi v Sežani vodil dosedanji pomočnik trenerja Saša Gajser, v najkrajšem času pa bo znano, s kom na klopi bomo nadaljevali vijolično zgodbo.«