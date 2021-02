Olimpija in Domžale po četrtem spomladanskem krogu ostajata neporažena. Njuna prva medsebojna tekma v koledarskem letu 2021 se je v Stožicah končala z delitvijo točk (0:0), čeprav sta si moštvi pripravili veliko obetavnih akcij za zadetek. Ljubljančane je na prvem mestu ujel Maribor, ki je po odstavitvi trenerja Maura Camoranesija in športnega direktorja Oliverja Bogatinova v Sežani s 4:0 povozil Tabor.

Olimpija je tekmo z lokalnim tekmecem začela z devetimi slovenskimi nogometaši in brez kapetana Timija Maxa Elšnika, ki prestaja kazen zaradi rumenih kartonov. V prvem polčasu so imeli nekoliko več od igre Domžalčani, ki so se pogumno podali v dvoboj in si ustvarili več (pol)priložnosti. V golu Olimpije je bil zbran vratar Žiga Frelih, ki je ustavil pet strelov. V Stožicah je bilo ogromno dvobojev na sredini igrišča, kjer sta moštvi prikazali agresivno igro in boj za vsako žogo.

V drugem polčasu se je igra razživela in obe moštvi sta se pognali po zmago. Znova je bilo bolj vroče v domačem kazenskem prostoru in trener Goran Stanković je po uri igre z enim zamahom opravil tri menjave. »Razbiti smo, moramo igrati bolj kompaktno,« je igralcem Olimpije deset minut pred koncem tekme s klopi sporočil Stanković, ko so Domžale postale vse nevarnejše. Domači so se v zaključku večinoma samo še branili, »preživeli« tudi prosti strel gostov znotraj kazenskega prostora in bili na koncu bolj zadovoljni z osvojeno točko.

Olimpijo v soboto čaka večni derbi v Ljudskem vrtu, Domžale bodo dan kasneje gostile Gorico.