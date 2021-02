Med ustanovitelji in člani vodstvene ekipe novega letalskega podjetja s sedežem v Trbovljah so po navedbah portala izkušeni prometni piloti in inštruktorji na potniških letalih, letalski inženirji in mehaniki ter specialisti s področja financ in ostalih letalskih podpornih storitev. V začetni fazi se bo družba usmerila v ponudbo visokokakovostnih čarterskih prevozov in za namene ostalih letalskih družb kot najem letala oziroma t. i. ACMI najem.

Kot je za portal povedal soustanovitelj podjetja Blaž Berdnik, so priprave na projekt trajale približno 20 mesecev. »Januarja smo s prvim uradnim razgovorom na Javni agenciji za civilno letalstvo RS tudi uradno potrdili naše namene za vzpostavitev nove letalske družbe s sedežem v Sloveniji,« je dejal.