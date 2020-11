Pandemija je letalski sektor močno prizadela in skupaj z gostinstvom, turizmom, kulturo in panogo srečanja velja za najbolj prizadete dele gospodarstva oz. javnega življenja. Po spomladanskem šoku, ko se je potniški letalski promet po svetu skoraj ustavil, so se v poletnih mesecih razmere malo sprostile, a v zadnjih tednih države zaradi širjenja okužb spet zaostrujejo omejitve.

»Po naših ocenah bodo podjetja v sektorju potrebovala od 70 do 80 milijard dolarjev (to je od približno 59 do 67 milijard evrov) dodatne pomoči,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal vodja Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA). »Sicer ne bodo preživeli,« je pristavil.

Do zdaj so po ocenah IATA po prvem pandemičnem valu skupno prejele okoli 160 milijard dolarjev državne pomoči, a tveganja se ob poslabševanju epidemioloških razmer in podaljševanju koronske krize v 2021 vse bolj povečujejo. »Dlje kot bo trajala kriza, večja je verjetnost stečajev,« je bil jasen de Juniac. Po njegovih besedah je skoraj 40 prevoznikov v zelo težkem položaju ali je že zahtevalo zaščito pred upniki.

IATA ob vnovičnem zaostrovanju koronskih omejitev, zaradi katerih prevozniki opuščajo lete in močno krčijo zmogljivosti za zimsko sezono, za celotno leto pričakuje za 66 odstotkov manjši obseg letalskega potniškega prometa kot v 2019. Po ocenah združenja se na lansko raven ne bo vrnil pred 2024, pa še to ob predpostavki, da bo cepivo za covid-19 široko dostopno sredi prihodnjega leta.

Prihodki letalskih prevoznikov naj bi se letos glede na 2019 prepolovili na približno 419 milijard dolarjev, skupna izguba v sektorju pa naj bi dosegla 100 milijard dolarjev. To je še 13 milijard več od predhodnih ocen.

Na vprašanje, če bo kriza spodbudila konsolidacijo v sektorju, je de Juniac odgovoril, da letalske družbe za prevzeme potrebujejo sredstva, trenutno pa so v »preživetvenem načinu«. Je pa ocenil, da bo po krizi prevoznikov manj in še ti bodo manjši, saj bodo opustili nedobičkonosne linije in skrčili število letal.

Takšna vitkejša podjetja bodo po mnenju de Juniaca pripravljena, da se dinamično odzovejo na okrevanje potniškega prometa, ko bo do njega prišlo. »Mislim, da bo potem to okrevanje steklo kar hitro,« je sklenil tik pred začetkom letnega kongresa IATA.