Na Celovški cesti prišlo do spora in pretepa dveh skupin

V ponedeljek zvečer je na Celovški cesti v Ljubljani prišlo do spora dveh skupin, v katerih je bilo štiri in pet oseb, kasneje pa je prišlo do pretepa. V pretepu sta bili dve osebi lažje poškodovani, obema pa je bila nudena zdravniška pomoč v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.