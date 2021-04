Na zagrebško pediatrično kliniko so v sredo sprejeli skoraj do smrti pretepeno dve leti in pol staro deklico, poročajo hrvaški mediji. »Česa takšnega še nismo videli,« so zgroženi zdravniki. Njeno življenje visi na nitki. »Še vedno je na umetni ventilaciji in v možganski komi. Od včeraj se ni nič izboljšalo, stanje je kritično,« je za hrvaški portal Index povedal direktor pediatrične klinike Goran Roić. Dekličine starše so sinoči aretirali, njune ostale tri otroke pa namestili v rejniški družini.

Deklico je v lokalno bolnišnico v Novi Gradiški blizu meje z BiH v sredo prinesla njena mama. Po njenih navedbah je otrok padel in se poškodoval. Oživljali so jo in jo intubirali. »Hude poškodbe so bile po vsem telesu, še posebno pa po glavi. Nudili smo ji prvo pomoč, nato pa uredili premestitev v Zagreb. Primer smo prijavili policiji,« je za Jutarnji list povedal Josip Kolodziej, direktor bolnišnice v Novi Gradiški. Deklica je v prestolnico prišla v komi. Po navedbah zdravnikov ima hude poškodbe možganov in nasploh cele glave, hrvaški mediji jih na osnovi virov opisujejo kot brutalne, grozljive, celo ekstremne. Poleg tega naj bi bilo njeno telo prekrito z modricami in to ne samo svežimi. Deklica je na intenzivni negi, poškodbe so tako zelo hude, da so možnosti za preživetje skoraj nične.

Zdravnikom sicer še ni uspelo povsem dognati, kako je do poškodb prišlo, skoraj nemogoče pa je, da bi do njih prišlo (samo) zaradi padca. Pri razjasnitvi okoliščin jim 24-letna mama deklice ni kaj prida pomagala, saj po pisanju hrvaških medijev daje nasprotujoče si izjave. Njo in tri leta starejšega očeta deklice je policija sinoči zaradi suma zlorabe otroka pridržala, iz njunega doma v Novi Gradiški pa že odstranila in v rejništvo namestila njune ostale tri otroke. Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen od enega do osem let zapora. Seveda zgolj v primeru, če deklica preživi.

Deklico staršema odvzeli takoj po rojstvu Da je otrok zanemarjen, naj bi po pisanju hrvaških portalov kazala tudi nezdravljena srbečica oziroma garje, zaradi te parazitske kožne bolezni naj bi si deklica skoraj do krvi spraskala trebušček. Ravno to naj bi tudi kazalo na slabe higienske razmere doma. Da stanje tam nikakor ni bilo primerno za dojenčka, kaže že dejstvo, da so dve in pol leti staro deklico skoraj takoj po rojstvu staršema zaradi slabih življenjskih pogojev odvzeli ter jo namestili v rejniško družino, piše Index, a so jima jo novembra lani vrnili. »Ob odvzemu njena starša nista bila poročena. Potem pa sta se, izboljšali so se družinski odnosi, kakor tudi materialne in bivalne razmere. Zato smo jima deklico vrnili. Smo pa odredili nadzor nad staršema,« je za Index potrdil Branko Medunić, direktor Centra za socialno delo v Novi Gradiški. Za otroka namreč ni nič boljšega kot odraščanje v primarni, biološki družini, a pod pogojem, da je vse tako, kot mora biti. Mama je bila v centru na obisku le nekaj dni nazaj, deklico je imela zraven, a posebnosti ali celo poškodb niso opazili. Center za socialno delo je nadzor opravil najmanj enkrat do dvakrat tedensko. »Socialna delavka je med obiskom preverila, ali so pogoji za življenje otroka tam še vedno primerni, obenem pa jim je pomagala, svetovala, jih izobraževala. Mislim, da je bila nazadnje tam prejšnji teden,« je povedal Medunić. Pravi, da se tovrstnega razvoja dogodkov ne da predvideti. »Deklica je bila nagnjena k samopoškodovanju. Ali si je to storila sama, bodo ugotavljali zdravniki in policija. Že znakov o zanemarjanju deklice ni bilo, kaj šele zlorabe. Družinski odnosi so bili urejeni, prav tako bivalne razmere. Nič ni kazalo na kaj takega. V istem domu živi še babica, tudi sosedje niso povedali nič v tej smeri,« je zaključil direktor lokalnega CSD-ja, kamor je pristojno ministrstvo danes že napotilo inšpekcijo, ki bo opravila strokovni nadzor nad delom centra. (Ne)pravilno postopanje v primeru bo preiskovala tudi policija.

Jeseniška deklica Primer strašljivo spominja na »jeseniško deklico« Arino leta 2016, ki je v ljubljanskem kliničnem centru dva dni po sprejemu umrla zaradi številnih poškodb. Na telesu še ne triletnice so našli sledi ugasnjenih cigaret, udarcev, imela naj bi polomljene kosti. Sodišče je za kriva spoznala njeno mamo Sando Alibabić in jo obsodilo na 23 let zapora, ter njenega partnerja Mirzana Jakupija, ki bo v zaporu prebil dve leti manj.