Ko smo vzpostavljali prvi klub tajskega boksa pri nas, v Sloveniji ni bilo nikogar, ki bi nam lahko pomagal z nasvetom ali strokovno pomočjo. V tujini smo izobraževali trenerje in sodnike ter počasi vzgojili tekmovalce vseh starostnih skupin. Številni od njih so danes slovenski reprezentanti in Ambasadorji športa, ki častno in s ponosom promovirajo Slovenijo in šport,« pripoveduje Zlatka Todić.

»Predsednik našega kluba, Iztok Vorkapić, letos beleži 45 let aktivnega dela v športu, od tega 20 let v vlogi aktivnega tekmovalca v borilstvu in 25 let prostovoljstva v tajskem boksu. S tem športom ga je seznanil Branko Cikatić, predsednik hrvaške zveze tajskega boksa, ki ga je spodbudil, naj mrežo tajskega boksa vzpostavi tudi v Sloveniji.« Ob tem Zlatka težko zamolči, da je Iztok Vorkapić njen mož, njun sin Mirko pa eden najuspešnejših borcev tajskega boksa pri nas. A športno društvo Scorpion Gym nikakor ni družinski projekt: gre za klubsko ime, ki je že 25 let prepoznano in spoštovano v širnem mednarodnem prostoru.

»Oktobra 1996 smo ustanovili klub, štiri leta kasneje je prišlo do ustanovitve Slovenske zveze tajskega boksa, ki je zdaj že vrsto let članica Olimpijskega komiteja Slovenije ter svetovne amaterske organizacije za tajski boks IFMA, ki povezuje 136 držav članic s petih celin sveta. Čeprav smo velikanska organizacija, si radi rečemo kar muaythai družina. Zmeraj, še posebej pa v teh časih, držimo skupaj. To nam daje moč, da vztrajamo tudi v epidemiji,« pripoveduje Zlatka Todić.

Spletno tekmovanje Športne vadbe v času epidemije so v različnih državah po svetu različno urejene. Pri nas so lahko ves čas nemoteno trenirali le reprezentanti, starejši od 15 let. »V klubu imamo tudi mlajše reprezentante in otroci so bili strašno razočarani, ker niso smeli trenirati. Zdaj se razmere počasi izboljšujejo in vadba se previdno odpira tudi za druge. Seveda je največja želja vseh tekmovalcev, tako otrok kot odraslih, da se vrnejo na tekmovalna prizorišča. Za letos je napovedano svetovno prvenstvo na Tajskem, tokrat prvič združeno člansko in otroško prvenstvo. Upamo, da bo uspelo.« Da bi čakanje na tekmovanja prej minilo, je IFMA v letu 2020 organizirala prvo virtualno svetovno prvenstvo v Wai kruju. Gre za posvetilni ples - ritual, ki ga sicer vsak tekmovalec v tajskem boksu ob spremljavi žive tradicionalne tajske glasbe odpleše pred dvobojem. Tekmovalec se v tem času ogreje, sprosti, osredotoči na borbo, hkrati pa priziva dobre duhove in pozitivne energije, naj mu bodo naklonjeni. »Ta naravnanost je lahko komu, ki ne pozna tajskega boksa, tuja. Seveda, borca se borita, tudi precej surovo, med bojem izražata moč in energijo, prebrisanost, pretkanost. A hkrati že v uvodnem plesu izražata spoštovanje do nasprotnika, enako tudi po dvoboju, ko se objameta. V tajskem boksu je strogo kaznovan vsak nedovoljeni udarec. Kazen je takojšnja diskvalifikacija, kar je precej drugače od mnogih drugih športov,« pojasnjuje Zlatka Todić in doda: »Beseda bojevnik ne pomeni pretepač! Nikakor! Pomeni biti spoštovan in spoštljiv, časten, odgovoren. Pomeni, da tako tudi živiš.«

Spoštovati Za tajski boks so izjemnega pomena dobri učitelji, ki jih skrbno izbirajo. »Učitelj je dolžan biti human, biti mora srčen pedagog, moder psiholog, znanja mora poosebljati in izžarevati. Seveda je tajski boks borilna veščina, a osnova zanjo je spoštovanje. Otroke, pa tudi odrasle, spoštovanja učimo od trenutka, ko prvič vstopijo v telovadnico. Kdor se nam pridruži, da bi znanje uporabil na ulici, se hitro poslovi. To, da sprejmeš pravila, ki so častna, ne pomeni, da si omejevan. Nasprotno! Tako lahko živiš veliko bolj svobodno, veliko lepše. Ker slišiš naravo, opaziš druga bitja. Brez spoštovanja ni napredka.« V Klubu Scorpion International Gym poleg reprezentančnih tekmovalcev v številnih kategorijah trenirajo tudi otroci, mladi, veterani in starostniki. »Otroci lahko začnejo pri sedmih letih. Ko so stari dvanajst ali trinajst let, prestopijo v skupino rekreacije, ki je mešana skupina za fante in dekleta. Imamo tudi ločeno skupino za dekleta in ženske ter posebno skupino za starostnike. Takoj ko bomo našli čas, bomo vzpostavili še skupino za malčke od 3. do 7. leta,« pravi Zlatka Todić, ki srčno verjame v vzgojno moč športa. »Pri nas ne gre zgolj za trening. Se tudi pogovarjamo, otroci povedo svoje stiske. Predvsem pa otrok ne naučimo zgolj borilne veščine, pač pa tudi, kaj pomeni organizirati tekmovanje, pripraviti telovadnico, zložiti medalje, se pogovarjati v tujih jezikih, srečati vrhunske športnike in jih kaj povprašati, se z njimi nasmejati, kaj novega izvedeti … Naučijo se odgovornosti, postanejo iznajdljivejši, bolj samozavestni, lažje premagujejo stres, dosegajo boljši učni uspeh, so v boljši telesni in psihofizični kondiciji.« Posebnost kluba Scorpion Gym so številne, tudi mednarodne humanitarne akcije, ki jih izvajajo od samega začetka obstoja. Najsi bo to zbiranje sredstev za šolo na otoku Phuket, ki jo je do tal porušil cunami, ali pa solidarnostna pomoč nogometnemu klubu iz Malečnika, ki jim je prostore zalila voda. »Razvijamo tenkočutnost: ko sam nimaš, pa si sposoben dati.« V času epidemije vsem polagajo na srce: »Bodite aktivni! Če si fizično aktiven, razmišljaš drugače. Več energije imaš. Ne predaš se. Tudi če je med nami virus, še ni konec sveta. Ven, na zrak! Ta čas je poseben, a tudi ta čas uči: če smo se pripravljeni učiti.«

