Lastnikom in najemnikom stanovanj ponuja popoln nadzor nad porabo in shranjevanjem sončne energije in tako dosega boljšo povrnitev naložbe v fotovoltaične instalacije.

Predstavili Wiser Energy Schneider Electric, vodilni v digitalni preobrazbi upravljanja in avtomatizacije energije, je na virtualnem svetovnem sejmu potrošniške elektronike, CES 2021, predstavil naslednjo generacijo sistema za upravljanje energije Wiser Energy Center, ki je zasnovan za evropske trge. Najnovejša, vrhunska inovacija v ekosistemu, rešitev Wiser, upravlja vse med seboj povezane električne naprave v domu prek algoritmov umetne inteligence ter tako pametne domove in stanovanja spreminja v pametne in trajnostne domove. Predstavlja pomemben korak k doseganju ogljične nevtralnosti in ekološko popolnoma samozadostnih domov. Wiser Energy Center je rešitev, ki uporabnikom omogoča izbiro trajnostnega načina upravljanja energije.