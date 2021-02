V Portorožu spet ženski teniški praznik

V Slovenijo se vrača teniški turnir serije Združenja poklicnih igralk (WTA). Teniška zveza Slovenije je dobila organizacijo turnirja WTA 125 z nagradnim skladom 125.000 dolarjev. Potekal bo od 13. do 19. septembra v Portorožu. »Koronsko krizo smo izkoristili in po desetih letih v Slovenijo pripeljali najboljše teniške igralke na svetu. Veliko organizatorjev se namreč zaradi takšnih ali drugačnih težav odpoveduje turnirjem, zato je WTA zelo zainteresiran za nova prizorišča. Glede na to, da je Portorož že gostil turnir WTA, so nam v Združenju poklicnih igralk na stežaj odprli vrata,« je za STA povedal direktor Teniške zveze Slovenije Gregor Krušič. »Poleg pokroviteljev bodo imele glavno besedo pri vsem skupaj slovenske igralke. Na turnir so vabljene vse naše dame, Polona Hercog, Tamara Zidanšek, Kaja Juvan, Dalila Jakupovič, Katarina Srebotnik in Andreja Klepač, priložnost pa bodo dobile tudi nekatere mlajše igralke,« je dodal Krušič.