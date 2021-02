Dramski omnibus Tišina med nami sestavljajo tri različne zgodbe, ki se dogajajo tukaj in zdaj ter se na neko noč prepletejo med seboj v mestu, kjer v zraku še vedno visi grožnja epidemije in družbenega razpada. V Mestnem gledališču ljubljanskem so namreč k ustvarjanju skupnega dramskega besedila v času spomladanske pandemije koronavirusa povabili tri vidne slovenske avtorice – lansko Grumovo nagrajenko Tjašo Mislej, Barbaro Zemljič (ki je za to gledališče že napisala kriminalno nadaljevanko Praznina spomina) ter Izo Strehar, katere dramo Izkoristi in zavrzi me so pred dvema letoma pripravili na Mali sceni MGL. Vsaka naj bi napisala krajšo dramo, ki bi tako ali drugače tematizirala karantenski čas.

Tako so nastali trije prizori o popolnoma običajnih ljudeh, ki se v negotovih razmerah soočajo z različnimi strahovi, a tudi z osamljenostjo in nezmožnostjo resničnega stika; večinoma so to osebe, ki bi si morale biti po sorodstvenih, prijateljskih ali zakonskih vezeh blizu, vendar se v resnici med seboj ne znajo, nočejo ali ne zmorejo resnično pogovarjati, saj med njimi vladajo zamere in odtujenost, naj gre za zakonske pare, sorojence ali skupino prijateljic – vsi so ujeti v svoje lastne osebne stiske, med seboj pa si ne znajo pomagati, čeprav vsi na svoj način iščejo bližino. »Zgodbe obravnavajo aktualne teme sodobne družbe, ki pa v času epidemije še toliko bolj zazvenijo,« ugotavlja režiserka predstave Nina Šorak. »Spremljamo usode dokaj različnih ljudi: od izobraženih zapečkarjev in brezvestnih poslovnežev pa do osamljenih žensk srednjih let ali samohranilke, ki se je znašla na robu revščine. Vsak od njih želi tako ali drugače izraziti svojo bolečino, vendar ne najde pravega poslušalca – ostajajo nerazumljeni ter oddaljeni drug od drugega.«

Krstno uprizoritev, ki bo jutri na velikem odru Mestnega gledališča ljubljanskega, bodo v živo prenašali po spletu prek platforme Tretji oder. »Prenos predstave po spletu je pač kompromis, ki ga med epidemijo lahko ponudimo gledalcu,« meni režiserka. »Lahko posredujemo zgodbo in določene vsebine, a vse tisto, kar je bistveno za gledališko izkušnjo, s tem izgubimo: izgubi se dogodek v živo in izgubi se bližina drugih gledalcev. Toda v preteklem letu smo se morali navaditi še na marsikaj hujšega, zato je ta kompromis še dokaj znosen.« Kot dramaturginji sta pri predstavi sodelovali Ira Ratej in Simona Hamer, scenografijo je oblikoval Branko Hojnik, kostumografijo Tina Pavlović, nastopili pa bodo Primož Pirnat, Gaber K. Trseglav, Bernarda Oman, Karin Komljanec, Judita Zidar, Lotos V. Šparovec, Ajda Smrekar in drugi.