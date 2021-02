***

Gojmir Lešnjak Gojc je povedal, da smo premalo hvaležni za darove, ki nam jih ponuja narava in da je ta covid-19 očiščevanje planeta. Velik kazalec, kaj počnemo in kaj naj bi počeli s planetom, se je zgodil med prvim zaprtjem na Kitajskem, saj se je nebo očistilo do neprepoznavnosti. Ko bi se le kaj naučili iz tega. ik