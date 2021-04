Zadnja finalista lige prvakov Bayern in PSG sta v zasneženi münchenski areni uprizorila revijo sodobnega nogometa na najvišji ravni. To je bila ena od najbolj spektakularnih tekem zadnjega obdobja. Na koncu je zmaga odšla v Pariz (3:2), a potnik v polfinale še zdaleč ni odločen. Prihodnji teden se na Parku princev obeta vznemirljiv povratni obračun.

Bayern napoveduje vrnitev

Evropski prvak Bayern je z veliko strasti igral v prepoznavnem slogu. Odločno in vztrajno je mlel tekmeca, sprožil kar 31 strelov in izvajal 15 kotov, a premoči ni znal kronati z več kot dvema goloma. Sijajno je branil Keylor Navas, veliki pariški junak, ki je rojen za tako odmevne preizkušnje. Morda bi se končalo drugače, če bi za Bavarce zaigral udarni golgeter Robert Lewandowski, ki četrtfinale izpušča zaradi poškodbe kolena. »Zakaj smo izgubili? Enostavno nismo izkoristili svojih priložnosti. Pogledal sem statistiko. To je noro. Na takšni tekmi bi običajno zabili pet do šest golov. Težko nam je. Odigrali smo izvrstno tekmo z odličnim nasprotnikom. Škoda za poraz, a sem prepričan, da se bomo vrnili,« meni Eric Maxim Choupo-Moting, strelec prvega Bayernovega gola ob koncu polčasa.

Nemške prvake je šokiralo vodstvo Pariza z 2:0. Za oba zadetka je podal Neymar, ki se je izkazal z moštveno igro. PSG je navduševal s hitrimi prehodi v napad in izjemnim zaključkom akcij. Ko je Bayern v drugem polčasu izničil prednost gostov, je tekmo z drugim zadetkom odločil Kylian Mbappe, eden najboljših mladih nogometašev na svetu in prvo ime razburljivega obračuna. »To je bila zahtevna tekma proti verjetno najboljši ekipi v Evropi. Igrali smo dobro in se izkazali z ekipnim duhom. A to je šele prvi polčas četrtfinala. Lahko smo samozavestni, a ne smemo poleteti. O zmagi v ligi prvakov še ne razmišljamo, saj je pred nami še ogromno tekem,« je dejal Mbappe. V izločilnih bojih lige prvakov je doslej zadel osemnajstkrat, v letošnji evropski sezoni pa se je podpisal pod osem golov. Francoz je med najzaslužnejšimi, da je Bayern izgubil prvo tekmo v ligi prvakov po več kot dveh letih, ko je klonil proti Liverpoolu. To je tudi prvi evropski poraz za trenerja Hansija Flicka, ki je pred tem nanizal petnajst zmag in remi. Zanimivo, da so Bavarce na zadnjih štirih porazih na veliki sceni vedno vodili različni trenerji.