Sindikat taksistov nadaljuje z izražanjem nestrinjanja z določbo vladnega odloka, po kateri se morajo kot edini v celotni mreži javnih prevozov na vsakih 72 ur obvezno testirati na covid-19. Po tem, ko je včeraj več kot sto taksistov v strogem središču Ljubljane s protestno vožnjo praktično ustavilo promet, bodo od danes naprej vsak dan med 11. in 14. uro opozarjali na enak način; z vožnjo skozi ljubljanske ulice v strogem centru mesta, v tem času pa bodo ugasnili tudi telefonske centrale

Opozorilno vožnjo po pojasnilih sindikata opravljajo vozniki, ki svojega dela ne morejo opravljati, saj si niso uspeli priskrbeti negativnega rezultata hitrega testiranja. Taksi prevoze pa bodo po 3-urni stavki znova opravljali vozniki, ki so negativni test uspeli pridobiti. V sindikatu stranke in javnost prosijo za podporo in razumevanje, ministrstvu za infrastrukturo in ministru Jerneju Vrtovcu pa v odgovoru na njegovo včerajšnjo izjavo sporočajo, da taksisti probleme še kako vidijo in si ne zatiskajo oči kot pristojno ministrstvo, z opozarjanjem pa bodo probleme videli tudi v širši javnosti.