Poklukar se zaveda, da na mesto zdravstvenega ministra - če bo potrjen - verjetno prihaja v enem najtežjih trenutkov za zdravstvo. Zadnja leta so bila za bolnišnice finančno težka, zdravstvo se sooča s pomanjkanjem kadra, vlaganja v infrastrukturo, dnevni tempo zadnje leto pa narekuje epidemija covida-19, je dejal.

Zdravstvo mora po njegovem mnenju temeljiti na močnem primarnem zdravstvu, zato je treba krepiti zdravstvene domove, preventivne programe, zagotavljati dodatne ukrepe na področju promocije zdravja, krepiti referenčne ambulante in centre zdravja. Kot je dejal Poklukar, se bo nemogoče tudi izogniti ločitvi med negovalnimi bolnišnicami, gerontopsihiatričnimi oddelki in socialno-varstvenimi zavodi. Omenil je tudi združevanje vodstev bolnišnic in njihovo specializacijo. Glede vodenja bolnišnic pa je treba vodstvom dati tudi ustrezna orodja za upravljanje.

Kot je dejal, je treba zaustaviti trend odhodov kadra, zlasti medicinskih sester iz zdravstva, zlasti pa z delovišč, ki delujejo neprekinjeno. Kadre v zdravstvu je treba načrtovati na podlagi potreb prebivalstva in za to mora obstajati strategija, je bil jasen. Za primere kritičnih situacij, ko bi potrebovali dodaten zdravstveni kader prej, kot se lahko izšola, pa je treba poenostaviti postopke za uvoz kadra iz tujine. Poleg izboljšanja plač je za zdravstvene delavce treba vzpostaviti primerne delovne pogoje in jim omogočiti karierni razvoj.

Javne zdravstvene službe morajo biti jasno razmejene od zasebne dejavnosti. Koncesionarje na primarni in sekundarni ravni je treba vključiti v neprekinjeno zdravstveno varstvo, pravi kandidat za ministra. Poleg tega trdi, da mora biti agencija za kakovost v zdravstvu ena od prioritet ministrstva za zdravje.

Glede skrajševanja čakalnih vrst je dejal, da je treba odpraviti administrativne ovire pri pripravi napotnic oz. čakalnih seznamov, krepiti preventivo in ustaviti defenzivno medicino in prekomerno napotovanje na zdravstvene storitve s tem, da stroka opredeli, kaj in kdaj bolnik potrebuje za določeno stanje.

Predvsem zaradi starajoče se družbe sedanji sistem financiranja zdravstva ni vzdržen, meni Poklukar. Zato bo treba najti druge vire, jih razpršiti ter povečati prihodke, saj bodo potrebe po zdravstvenih storitvah večje. Treba bo tudi zagotoviti vire iz proračuna, definirati, kaj spada v osnovno zavarovanje, in razmisliti o preoblikovanju dopolnilnega zavarovanja. Pomemben del zakonodaje, ki jo bo treba sprejeti, je po njegovih navedbah tudi zakon o dolgotrajni oskrbi.