Zdravniki Antolič, Vengust, Cirman in Fokter spoznani za krive prejemanja daril

V sojenju zaradi korupcije v zdravstvu so bili zdravniki Antolič, Vengust, Cirman in Fokter danes spoznani za krive prejemanja daril in jim grozi od 10 mesecev do treh let zaporne kazni, denarne kazni in odvzem premoženja.