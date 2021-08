Služba za korporativno varnost je aprila ugotovila, da je skupina zaposlenih zdravnikov na ortopedski kliniki UKC Ljubljana večkrat skupinsko evidentirala svoj prihod ali odhod v ozkem časovnem oknu. Zdravniki, ki so jih pozvali, da pojasnijo dogajanje, so zanikali kakršno koli zlorabo sistema. Nepravilnosti ni potrdil niti varnostnik, ki je izjavil, da nikoli ni izvajal evidentiranja zaposlenih in da sam ni zaznal, da bi to počel kdo drug.

V tem času na ortopedski kliniki ni bil nameščen videonadzorni sistem, s katerim bi preverili dejanski prihod in odhod delavcev, da bi lahko potrdili ali ovrgli sum nepravilnosti registracije prihoda in odhoda zaposlenih. Tako po navedbah ljubljanskega UKC niso obstajali zadostni dokazi, ki bi potrdili obstoj nepravilnosti in ki bi omogočili identifikacijo in individualizacijo oseb, ki naj bi zlorabili sistem za registracijo delovnega časa.