Potem ko si je slovenska košarkarska reprezentanca v drugem kvalifikacijskem ciklu z zmagama proti Ukrajini in Avstriji že zagotovila nastop na prvenstvu stare celine prihodnje leto, sta pred selektorjem Aleksandrom Sekulićem in igralci novi preizkušnji. Izbrana vrsta je v nedeljo poletela proti Kijevu, kjer jo čakata obračuna proti Madžarski (četrtek ob 20. uri) in Ukrajini (sobota ob 15. uri).

Zadnja kvalifikacijska obračuna v skupini F za Slovenijo sicer ne prinašata rezultatskega pritiska, a razplet vseeno ni povsem nepomemben. Z uspehoma bi si namreč izbrana vrsta izboljšala položaj na lestvici Mednarodne košarkarske zveze (Fiba), kar bi prineslo nekoliko ugodnejše izhodišče pred žrebom skupin za evropsko prvenstvo. Selektor Sekulić, ki mu je po slabih predstavah reprezentance na uvodu kvalifikacij še pod vodstvom Rada Trifunovića uspelo spremeniti obraz moštva, je za tekmi z Madžarsko in Avstrijo vpoklical dvanajst igralcev. Tako kot novembra so na seznamu kapetan Edo Murić, Jaka Blažič, Luka Rupnik, Alen Hodžić, Gregor Hrovat, Jan Kosi, Luka Lapornik, Jurij Macura, Blaž Mahkovic in Jan Špan. Najbolj očitna je odsotnost Jordana Morgana. Povratnik v reprezentanco je Žiga Dimec, medtem ko je vpoklic to pot dobil mladi in obetavni Gregor Glas, a mu jo je zagodel koronavirus. Na testiranju pred zborom je bil namreč pozitiven, Sekulić je namesto njega vpoklical Miho Lapornika, ki v letošnji sezoni nastopa za nizozemski Den Bosch.

»To pot smo ostali brez Jordana Morgana in Matica Rebca, kar pomeni, da nas znova čaka nova zgodba. Ob tem bomo pred tekmo z Madžarsko imeli na voljo le dva dneva za treninge. Predvsem odsotnost Morgana se nam zna kar poznati, saj je igral po 30 minut na tekmo in veliko prispeval k našim dobrim igram. Bo pa to hkrati priložnost za nekatere ostale in upam, da jo bodo znali izkoristiti ter pokazati, da lahko nanje v prihodnosti resno računamo. Zagotovo nas glede na vse okoliščine ne čaka lahko delo, a kot vedno bomo dali od sebe vse, da se v Slovenijo vrnemo z zmagama,« je pred odhodom v Kijev povedal kapetan Edo Murić. 29-letni Ljubljančan je eden izmed peterice košarkarjev Cedevite Olimpije, ki so na reprezentančnem seznamu. Vodstvo zmajev si je sicer v zadnjem obdobju prizadevalo, da bi zaradi okužb v moštvu in natrpanega urnika v letošnji sezoni izpustili tokratno reprezentančno akcijo, a bi bila izbrana vrsta ob njihovi odsotnosti preveč oslabljena.

Reprezentanca je v Kijevu pristala v zgodnjih ponedeljkovih urah. V ukrajinski prestolnici sta se jim včeraj pridružila Miha Lapornik in Sekulić, ki je z Nymburkom osvojil češki pokal, zvečer pa je moštvo v popolni postavi opravilo prvi trening. Glavna naloga Sekulića bo, da vnovič poskrbi za pravo energijo na parketu in ob njem, ki je v času selektorja Rada Trifunovića ni bilo. Z zmagama bi vložil kandidaturo za vodenje reprezentance tudi na prihajajočih kvalifikacijah za olimpijske igre, kjer naj bi bila Slovenija končno znova v najboljši možni postavi z Luko Dončićem na čelu.