Cepljenje podžiga trge

Svetovni delniški trgi rastejo že enajsti dan zapored. Gre za najdaljše obdobje rasti po letu 2009. Vse bolj se krepijo ciklične delnice. Optimizem zbujajo podatki o številu cepljenih proti covidu-19. Trenutno se je cepilo že 173 milijonov ljudi, od tega 53 milijonov Američanov, 40 milijonov Kitajcev, 21 milijonov Evropejcev in 15 milijonov Britancev. Poleg že odobrenih cepiv Pfizerja in BioNTecha, Moderne ter AstraZenece na odobritev čakajo še cepiva podjetij Novavax, Johnson & Johnson, Sinovac Biotech, Gamaleya, CanSino Biologics in Sinopharm. V prihodnje lahko pričakujemo pospešitev cepljenja, saj bi z zdajšnjim tempom – 6,2 milijona cepljenj na dan – potrebovali kar pet let, da bi dosegli 75-odstotno precepljenost. V Indiji ji je uspelo cepiti šele osem milijonov oseb, v Braziliji pet milijonov in v Rusiji dva milijona. V Afriki je še največ cepljenih v Maroku, in sicer 1,3 milijona ljudi. Ali so delniški trgi pretirano optimistični? Čas bo pokazal. Zaenkrat cepiva kažejo luč na koncu predora.