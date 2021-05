WHO: Indijska različica virusa že v 60 državah

Različico novega koronavirusa, ki so jo prvič odkrili v Indiji, so doslej uradno potrdili že na 53 območjih, razkriva poročilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Neuradno so različico B.1.617 sicer našli še na sedmih drugih območjih. WHO izpostavlja, da se je ta različica izkazala kot bolj prenosljiva, medtem ko resnost bolezni, ki jo povzroča, in tveganje okužbe še preiskujejo. V svetu se medtem tako število novih primerov okužbe z virusom sars-cov-2 kot število smrti zaradi covida-19 še naprej zmanjšujeta. Največji padec je WHO zabeležila v evropski regiji, sledi ji jugovzhodna Azija. Poleg že znanih novejših različic novega koronavirusa - britanske, južnoafriške, brazilske in indijske - WHO spremlja še šest različic. Eno so zaznali v več državah, dve prvič v ZDA, druge tri pa v Braziliji, na Filipinih in v Franciji. V WHO zato izpostavljajo, da “gre pričakovati evolucijo virusa, bolj kot sars-cov-2 kroži, več možnosti ima za razvoj”. Zato zajezitev okužb ostaja ključna.