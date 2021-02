»Pregon raperjev, uporabnikov družbenih omrežij, novinarjev ter drugih predstavnikov kulture in umetnosti zaradi uveljavljanja pravice do svobode izražanja je postalo stalnica v Španiji,« so na začetku manifesta zapisali umetniki. Katalonski raper, pesnik in pisatelj Pablo Hasel, s pravim imenom Pablo Rivadulla Duro, je eden od mnogih kulturnih ustvarjalcev, ki so bili obsojeni za kazniva dejanja, opredeljena v španskem kazenskem zakoniku kot žalitev krone oziroma kralja, verskih čustev in poveličevanje terorizma. Gre za tri ideološko raztegljive »verbalne delikte«, ki obračajo na glavo pravico do svobode izražanja.

V to pravno kolesje so ujeli tudi Hasela. Že leta 2011 so ga aretirali zaradi pesmi, v kateri je pozival k izpustitvi iz zapora nekdanjega generalnega sekretarja Komunistične stranke Manuela Pereza Martineza, obsojenega na 17 let zapora zaradi sodelovanja s teroristično skupino GRAPO. Leta 2015 so Hasela obsodili na dve leti zapora zaradi besedil 20 pesmi in več desetih tvitov, kot je povedal v intervjuju, objavljenem v začetku tega meseca na družbenih omrežjih, ker je sodnik ocenil, da v njih poveličuje terorizem in žali kralja. »Zagovarjal sem zgolj legitimnost vseh oblik boja, a ne govorim o oboroženem boju. (…) Pred tremi leti so mi naložili dodatnih nekaj let zapora zaradi žalitve kralja in policije in še enkrat zaradi poveličevanja terorizma,« je pojasnil. Po pritožbi so mu kazen znižali na devet mesecev in en dan ter mu naložili globo v znesku več kot 20.000 evrov, ki je ne namerava plačati, kar po njegovih besedah pomeni še nadaljnji dve leti zapora. Pričakuje še pa druge sodne procese in odgovore na pritožbe zoper izrečene sodbe, kar pomeni, da bi bil lahko v zaporu tudi dvajset let.

Po izreku pravnomočne sodbe konec januarja mu je državno sodišče dalo deset dni časa, da se zglasi v zaporu na prestajanje kazni. Čeprav se je ta rok iztekel v petek zvečer, ni slišati o njegovi aretaciji. Hasel pravi, da prostovoljno ne bo šel v zapor, ker ne priznava kazni, ki pomeni kršitev svobode izražanja. V svojo obrambo je povedal: »Zgolj pripovedujem, ne izražam mnenja. Pripovedujem o realnosti, o tem, kaj se dogaja, ne žalim. (…) Govoril sem o političnih zapornikih kot primerih upora, zaradi česar so me obtožili poveličevanja terorizma.« Hasel je upornik, ki se ne namerava ukloniti, ker meni, da je to edini način, da se prisili državo k spremembi kazenskega zakonika in uveljavitvi svobode izražanja.