Slovenski tenis je po zaslugi Kaje Juvan na letošnjem OP Avstralije v tenisu pustil pečat. Ljubljančanka se je na prvem letošnjem turnirju največje četverice v Melbournu uvrstila v tretji krog, v katerem je morala konec tedna z 1:6, 3:6 priznati premoč Jennifer Brady. Kaja Juvan je imela nekaj lepih priložnosti, da bi drugi niz pripeljala v bolj izenačeno končnico, a jih ni izkoristila. Dvajsetletna slovenska igralka, ki se je na OP Avstralije prebila skozi tri zmage v kvalifikacijah, je na glavnem turnirju v Melbournu izgubila vse tri prve nize.

Slovenska igralka je po porazu ostala pozitivna, svoje nastope na glavnem turnirju pa je ocenila z naslednjimi besedami. »Imela sem nekaj priložnosti, vendar jih nisem izkoristila. Jennifer mi ni ničesar podarila. Pomembno je, da sem se prepričala, da lahko igram proti tako kakovostnim igralkam, kot je Američanka. Pozitivno je, da v drugem nizu nisem bila tako daleč od uspeha. Mogoče se po rezultatu to ne vidi, po igri pa lahko rečem, da sem bila enakovredna. Zdaj moram rezultate v Melbournu nadgraditi, odigrati nekaj tekem ter pridobiti dodatne izkušnje. To je proces. Treniramo tako, da pazimo na poškodbe. Moram biti potrpežljiva in po eni strani obremenjevati telo, po drugi strani pa nanj paziti. Vse gre v pravo smer. Veselim se te sezone, lahko gre samo še na boljše.«

Nedeljo, ki je drugi dan zapored minila brez prisotnosti gledalcev, ki se bodo morebiti vrnili v Melbourne Park v sredo, so zaznamovali trije izjemni ženski dvoboji. Garbine Muguruza je večji del dvoboja z Naomi Osaka diktirala tempo, pri vodstvu s 5:3 v odločilnem nizu pa je zapravila dve zaključni žogici. Žilava Japonka je v nadaljevanju dobila štiri igre zapored ter se uvrstila v četrtfinale. Vse svoje znanje za uvrstitev med najboljšo osmerico je pokazala tud Serena Williams, ki je dobila tesen dvoboj proti stavniški favoritinji Arini Sabalenka. Prava poslastica je bil večerni dvoboj med izkušeno Simono Halep in Igo Swiatek. Romunka je prekinila niz desetih zaporednih zmag Poljakinje na turnirjih za grand slam. Četrtfinalna poslastica bo jutrišnji dvoboj Simone Halep in Serene Williams.

V moški konkurenci je včeraj izpadel Dominik Thiem. Lanski finalist OP Avstralije je bil na igrišču po zmagi nad Nickom Kyrgiosom po zaostanku z 0:2 v nizih v nedeljo povsem izmučen, kar je brez težav izkoristil Grigor Dimitrov. Bolgar se je četrtič uvrstil v četrtfinale Melbourna, v katerem se bo pomeril s presenečenjem turnirja Rusom Aslanom Karacevom (114. na svetu). V drugem četrtfinalu se bosta jutri pomerila rahlo poškodovani Novak Đoković, ki je včeraj za 300. posamično zmago na največjih turnirjih proti Milošu Raoniću potreboval štiri nize, in Nemec Aleksander Zverev.