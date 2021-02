Đoković sicer še zdaleč ni bil tisti pravi, a mu poškodovana trebušna mišica ni povzročala toliko težav kot v prejšnjem obračunu proti Američanu Taylorju Fritzu.

Po petkovem dvoboju je 33-letni Beograjčan pripomnil, da ne ve, ali bo lahko nadaljeval turnir. V soboto ni treniral, danes pa je stopil na igrišče in v dveh urah ter 55 minutah dobil še 12. medsebojni obračun proti Raoniću. Slednji je prvič v štirih dvobojih na grand slamih vzel niz Srbu, a ga bolj ni mogel ogroziti.

»Počutim se dovolj dobro, da lahko igram. Tako kot se počutim zdaj, je dovolj, da sem na igrišču, da tekmujem in lahko zmagam. V karieri sem se že kdaj počutil tudi bolje,« je začel prvi nosilec. »Nazadnje sem igral v petek, šele dve uri pred današnjo tekmo pa sem se ogreval in poskusil, do kod lahko grem. Bil sem v dvomih, ali naj nadaljujem. Na tej točki kariere so turnirji za grand slam zame najpomembnejši. Na teh štirih turnirjih želim dati od sebe vse. Če bi šlo za katerikoli drugi turnir, ne bi nadaljeval,« je po 48. uvrstitvi med najboljših osem na turnirjih velike četverice dejal Đoković.

Za vstop v polfinale bo tekmec številke ena lestvice ATP Nemec Alexander Zverev. Šesti nosilec je po treh nizih premagal Srba Dušana Lajovića s 6:4, 7:6 (5), 6:3 po dveh urah in 24 minutah. Triindvajseti nosilec ni bil brez možnosti. V prvem nizu je imel »break« prednosti, v drugem pa je po odvzemu servisa v 12. igri izsilil podaljšano igro.

Nemec je bil na koncu 13. igre drugega in v celotnem tretjem nizu vendarle bolj zbran in se petič v karieri prebil med najboljših osem na največjih štirih turnirjih. Lani je na OP Avstralije izgubil v polfinalu proti Avstrijcu Dominicu Thiemu. Slednji ga je premagal tudi v finalu OP ZDA v New Yorku.

Drugi četrtfinalni par je zelo presenetljiv. Za mesto v polfinalu se bosta namreč pomerila kvalifikant, Rus Aslan Karacev in Bolgar Grigor Dimitrov. Devetindvajsetletni Bolgar ima več izkušenj s tovrstnimi dvoboji, saj bo šestič igral v četrtfinalu turnirja za grand slam, medtem ko je Karacev ob debiju na turnirjih velike četverice že postavil nekaj osebnih mejnikov.

Tokrat je po zaostanku z 0:2 v nizih uspel dobiti obračun proti 20. nosilcu Kanadčanu Felixu Auger-Aliassimu. S tem je 114. igralec sveta postal prvi kvalifikant po Alexu Radulescuju pred 25 leti (Wimbledon), ki se je ob debiju na grand slamih prebil do četrtfinala.

Tam se bo pomeril z Dimitrovom, ki je izločil povsem anemičnega Thiema s 6:4, 6:4, 6:0. Thiem, letos tretji nosilec v Melbournu, je lani osvojil odprto prvenstvo ZDA, na turnirju v Avstraliji pa je lani klonil le proti Novaku Đokoviću v finalu. Po dvoboju z Avstralcem Nickom Kyrgiosom v tretjem krogu, je bil tokrat čustveno in fizično prazen.

"Nisem stroj. Seveda bi kdaj rad bil, ampak včasih se zgodijo tudi zelo zelo slabi dnevi. Takoj, ko nisi 100-odstoten na tej ravni, pride do takšnih rezultatov. To se je zgodilo danes," je po tekmi dejal Avstrijec.

V ponedeljek bodo nastopili še preostali predstavniki v osmini finala prvega grand slama sezone. Pari v spodnji polovici žreba so Andrej Rubljov - Casper Ruud, Mackenzie McDonald - Danil Medvedjev, Stefanos Cicipas - Matteo Berrettini in Rafael Nadal - Fabio Fognini.